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18:55

РАМТ открывает "Летние балетные сезоны"

культура

18:55

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Фото: пресс-служба РАМТ

В РАМТе 1 июля стартует уникальный балетный марафон – "Летние балетные сезоны". Это классика нон-стоп в самом центре столицы: каждый день в течение двух месяцев на сцене будут выступать жемчужины мирового балетного искусства в сопровождении оркестра, сообщает пресс-служба РАМТ.

Первым спектаклем "Летних балетных сезонов" по традиции станет "Лебединое озеро" в исполнении нового участника проекта – Самарского академического театра оперы и балета (САТОБ). Один из крупнейших российских музыкальных театров привозит в Москву четыре спектакля и танцует на "Сезонах" с 1 по 7 июля. Художественный руководитель коллектива – Юрий Бурлака.

1 и 2 июля зрители смогут увидеть "Лебединое озеро" в версии спектакля Большого театра 1901–1922 годов. Редакцию хореографии Александра Горского создал главный балетмейстер САТОБ Юрий Бурлака.

4 и 5 июля самарская балетная труппа представит "Спящую красавицу" в постановке лауреата Национальной театральной премии "Золотая Маска" Габриэлы Комлевой.

Самарский академический театр оперы и балета 6 и 7 июля покажет балет "Эсмеральда", в 2019 году номинированный на Национальную театральную премию "Золотая Маска" за "лучшую работу балетмейстера". В основе сюжета – знаменитый роман Виктора Гюго "Собор Парижской Богоматери".

В текущем году в репертуаре 10 классических балетов – "Лебединое озеро", "Щелкунчик", "Золушка", "Дон Кихот", "Спящая красавица", "Жизель", "Ромео и Джульетта".

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