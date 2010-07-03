РАМТ открывает "Летние балетные сезоны"

В РАМТе 1 июля стартует уникальный балетный марафон – "Летние балетные сезоны". Это классика нон-стоп в самом центре столицы: каждый день в течение двух месяцев на сцене будут выступать жемчужины мирового балетного искусства в сопровождении оркестра, сообщает пресс-служба РАМТ.
Первым спектаклем "Летних балетных сезонов" по традиции станет "Лебединое озеро" в исполнении нового участника проекта – Самарского академического театра оперы и балета (САТОБ). Один из крупнейших российских музыкальных театров привозит в Москву четыре спектакля и танцует на "Сезонах" с 1 по 7 июля. Художественный руководитель коллектива – Юрий Бурлака.
1 и 2 июля зрители смогут увидеть "Лебединое озеро" в версии спектакля Большого театра 1901–1922 годов. Редакцию хореографии Александра Горского создал главный балетмейстер САТОБ Юрий Бурлака.
4 и 5 июля самарская балетная труппа представит "Спящую красавицу" в постановке лауреата Национальной театральной премии "Золотая Маска" Габриэлы Комлевой.
Самарский академический театр оперы и балета 6 и 7 июля покажет балет "Эсмеральда", в 2019 году номинированный на Национальную театральную премию "Золотая Маска" за "лучшую работу балетмейстера". В основе сюжета – знаменитый роман Виктора Гюго "Собор Парижской Богоматери".
В текущем году в репертуаре 10 классических балетов – "Лебединое озеро", "Щелкунчик", "Золушка", "Дон Кихот", "Спящая красавица", "Жизель", "Ромео и Джульетта".
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