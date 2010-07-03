"Танцпол": мировая премьера балета Йеруна Вербрюггена пройдет в Москве

21, 22 и 23 июня в Центре им. Вс. Мейерхольда широко отпразднуют 30-летие театра "Балет Москва" – мировой премьерой нового спектакля Йеруна Вербрюггена. Балетмейстер специально создал балет "Танцпол" для московской труппы.
Бельгийца Йеруна Вербрюггена называют Тимом Бертоном в балете. Пять лет назад он взорвал мировое сообщество авторской версией "Щелкунчика", в котором камня на камне не оставил от традиционной рождественской сказки. Оценив авангардный характер танца, костюмы и яркие декорации, критики заговорили о восходящей новой звезде. И были правы.
Йерун бесстрашно миксует музыку разных стилей и эпох – от Франсуа Куперена и Мориса Равеля до Bjork и Aphex Twin, одевает мужчин-танцоров в стилизованные балетные пачки, включает в танец мягкие игрушки, воздушные шары и акробатические трюки. Его новая постановка "Танцпол" создается специально к 30-летию театра "Балет Москва" и также обещает быть полной сюрпризов!
Идея спектакля принадлежит Вербрюггену, его "Танцпол" отсылает к танцевальным марафонам 1920-х, которые проходили в США во времена Великой депрессии. Участники этих соревнований стремились победить и заработать на кусок хлеба, но часто погибали от истощения прямо на танцполе. В балете затрагивается тема о возможностях человеческого тела и особенностях характеров.
Танцпол здесь, с одной стороны, – пространство для развлечения и удовольствия, а с другой – место преступления. Сам балетмейстер признается, что как танцовщик знает, каково это – использовать свое тело по максимуму: "Танец – это лекарство, но в то же самое время он может разрушить тебя, если ты не остановишься. Он может быть чем-то прекрасным и чем-то мрачным одновременно. Я исследую эту тему по-своему, но поэтично".
В постановке задействованы обе труппы "Балета Москва" – и классическая, и современная, ведь участники жестоких марафонов тоже были разной подготовки. В спектакле занят 21 артист из штата театра.
Над оформлением сцены и костюмами работает художник-постановщик Дмитрий Разумов. Московскому зрителю он знаком по спектаклям "Все оттенки голубого" ("Сатирикон"), "Живые картины" (Театр Наций), "Горе от ума" (Школа-студия МХАТ), "Вилы" (Театр. DOC), "В режиме ожидания Годо" и многим другим. Также Дмитрий работал в театрах многих городов России, Германии, Венгрии, Польши, Эстонии.
Музыкальное сопровождение создает шведский композитор Стефан Левин, с которым Йерун уже однажды работал. Его стиль – фирменная смесь акустических инструментов с электроникой – часто называют "нордическим нуаром". Его музыку использовали Королевский балет Швеции, Балет Монте-Карло, Гётеборгская опера и Страсбургский оперный театр. Как отмечает балетмейстер, музыка к балету будет напоминать саундтрек к фильму, который лишь подчеркивает силу действия на сцене.
"Я часто слышу желание критиков как-то классифицировать то, что они видят: новая ли это классика, современный танец или театральная постановка? Для меня жанры не так важны. Это просто танец в современном театре, – поясняет Йерун Вербрюгген. – Для меня одинаково важны тема, музыка, история, декорации и костюмы. Я верю, что "Танцпол" станет кусочком энергии с участием невероятно талантливых артистов. Приходите и любуйтесь!"
Хотя "Балет Москва", которым руководит Елена Тупысева, готовится отмечать солидный 30-летний юбилей, театр прославился именно своим молодежным, новаторским репертуаром и неутомимым поиском свежих подходов. В его составе две труппы – классического и современного танца, а в программе – уникальные авторские работы российских и зарубежных хореографов, созданные специально для артистов театра "Балет Москва".
Не раз эти работы были отмечены премиями, например, спектакли "Кафе Идиот" (2014/15) и "Все пути ведут на север" (2017/18) стали лауреатами Национальной театральной премии "Золотая Маска" в номинации "Лучший спектакль современного танца".
Театр "Балет Москва" работает в свободном пространстве – у него нет своей сцены. Это позволяет экспериментировать с локациями, использовать потенциал и своеобразие различных городских пространств.
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