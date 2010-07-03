Группа "Мумий Тролль" продолжит серию летних концертов "Крыша 24"

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Группа "Мумий Тролль" продолжит серию летних концертов в рамках проекта "Крыша 24". Выступление легендарного музыкального коллектива начнется в 20:00 1 июля. Его можно будет увидеть в прямом эфире телеканала Москва 24.

Илья Лагутенко исполнит для зрителей Москвы 24 свои хиты: "Владивосток 2000", "Девочка", "Дельфины", а также "Фантастика", "Медведица" и "Утекай".

Пятый, юбилейный сезон проекта "Крыша 24" 5 июня открыл концерт группы "Чайф". А в прошлых сезонах в рамках проекта выступили Therr Maitz, BrainStorm, A’Studio, Guru Groove Foundation, Uma2rman, Noize MC, оркестр Большого театра, Billy’s Band, Елка, "Би-2", "Моральный кодекс", "Несчастный случай" и "Диана Арбенина. Ночные снайперы".