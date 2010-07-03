Группа "Чайф" откроет серию летних концертов "Крыша 24"

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Телеканал Москва 24 открывает серию летних концертов под открытым небом "Крыша 24".

Юбилейный – пятый – сезон проекта начнется под композиции легендарной группы "Чайф", хиты которой прозвучат 5 июня в 20:00 в прямом эфире телеканала. Еще два концерта можно будет увидеть до конца лета – гостями "Крыши 24" станут "Мумий Тролль" и Гарик Сукачев.

В прошлых сезонах в рамках проекта выступили Therr Maitz, BrainStorm, A’Studio, Guru Groove Foundation, Uma2rman, Noize MC, оркестр Большого театра, Billy’s Band, Елка, "Би-2","Моральный кодекс", "Несчастный случай" и "Диана Арбенина. Ночные снайперы".