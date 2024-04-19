Любимова не поддержала добавление электронных книг в "Пушкинскую карту"

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Добавление электронных книг в программу "Пушкинская карта" нецелесообразно, так как в Национальной электронной библиотеке (НЭБ) в бесплатном доступе находится большое количество литературы, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на министра культуры России Ольгу Любимову.

Она уточнила, что в ходе совместного с Минцифры просмотра НЭБ они выяснили, что в сервис каждый день загружают тысячи новых произведений.

"Это просто нецелесообразно, без "Пушкинской карты" можно спокойно воспользоваться Национальной электронной библиотекой и читать", – заключила Любимова.

Кроме того, по ее словам, сейчас в министерстве обсуждаются вопросы расширения программы в других направлениях.

"Пушкинская карта" появилась 1 сентября 2021 года, ее цель – привлечение молодежи к культурным ценностям. Она представляет собой банковскую карту для пользователей от 14 до 22 лет, которые могут расплачиваться ей при покупке билетов в музеи, театры, кино, концертные залы, филармонии, консерватории и другие учреждения культуры по всей стране.

Ранее депутат Госдумы Евгений Федоров предложил переносить на следующий год средства "Пушкинской карты", которые не были потрачены молодежью, проживающей в малых поселениях. Он отметил, что проживающим в селах трудно найти интересующие их культурные мероприятия, так как их там может не быть. Поэтому, по его словам, не все могут потратить предназначенные в рамках программы средства в положенный срок.