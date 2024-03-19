Умер замдиректора "Имперского русского балета" Витаутас Таранда

Фото: ИТАР-ТАСС/Людмила Пахомова

Скончался заместитель директора "Имперского русского балета" Витаутас Таранда. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на исполнительного директора учреждения Магомеда Кулбужева.

"К сожалению, да, вчера в обед. Внезапная смерть", – рассказал он.

По словам Кулбужева, пока что нет информации о дате, месте прощания и похорон Таранда.

Замдиректора "Имперского русского балета" обучался в Московском Академическом хореографическом училище, он окончил его в 1983 году. Мужчина был награжден Орденом Дягилева I степени за вклад в искусство.

Таранда работал в Большом театре с 1983 по 1994 год. В 1994-м его брат Гедиминас Таранда создал "Имперский русский балет".