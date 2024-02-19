Директор "Ленкома" опроверг информацию о воспалении легких

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Директор "Ленкома Марка Захарова" Марк Варшавер сообщил, что прошел в клинике обследование и сейчас находится дома. Об этом пишет ТАСС.

По его словам, он через день-два будет в театре. Свое состояние мужчина оценил как нормальное.

Отмечается, что в клинике ему поставили бронхит. Директор заявил, что готов выйти на работу уже сегодня, но врач попросил его еще пару дней полечиться.

"Я не задерживаю ни один документ. Решаю любые проблемы", – подчеркнул собеседник агентства.

Варшавер напомнил, что в 2024 году будет 45 лет, как он работает в "Ленкоме".

Ранее в СМИ сообщалось, что директора театра госпитализировали для проведения обследования. По информации источника, мужчине нужно было проверить легкие и сделать анализы, так как театр отправится с гастролями в Санкт-Петербург со спектаклем "Бег", также впереди заседание Директорской ложи, к которой Варшавер готовится.

До этого в телеграм-каналах появилась информация, что Варшавер вызвал скорую помощь из-за воспаления легких. Позднее он отметил, что чувствует себя хорошо, таким образом опровергнув данную информацию.

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