Дочь Хоя спела в трибьют-альбоме "Сектора Газа"

Фото: скриншот видео vk.com/Иришка Клинских

Warner Music Russia презентовала альбом "Сектор Газа: Трибьют". Об этом сообщает "Газета.ру".

В пластинку вошли главные хиты группы, исполненные коллегами коллектива по сцене. В альбоме песни прозвучали в исполнении и современных музыкантов, и настоящих легенд. Например, поклонники "Сектора Газа" могут услышать любимые песни в исполнении "ДДТ", "Плана Ломоносова", "Монгола Шуудана", Артура Беркута и других.

Альбом стал музыкальным дебютом для дочери Юрия Хоя (Клинских) Ирины. Она спела балладу "Твой звонок". Также одну композицию исполнила и участника оригинального состава группы Татьяна Фатеева.

Ранее стало известно, что сэр Пол Маккартни представит свой новый альбом McCartney III. Там будет 12 новых песен от экс-участника The Beatles.