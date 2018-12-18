Оскверненную вандалом картину Репина начнут реставрировать в 2019 году

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Реставрацию картины Ильи Репина "Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года" планируют начать в мае 2019 года. Об рассказала главный хранитель музейных предметов Третьяковской галереи Татьяна Городкова.

Она пояснила, что много времени уйдет на подготовку, формирование реставрационной методики. "Мы ориентировочно для себя ставим сроки, что, если все будет хорошо..., тогда мы сможем приступить к проведению непосредственно реставрационных мероприятий где-то не ранее мая следующего года", – цитирует Городкову Агентство "Москва".

Сейчас идут предреставрационные исследования картины. В галерее уверены, что картина вернется в постоянную экспозицию. Возглавит работы реставратор высшей категории Андрей Голубейко.

25 мая картину повредил посетитель. От трех сильных ударов металлической стойкой ограждения пострадала центральная часть картины – изображения фигур царя и его сына. Пострадал холст, частично утрачен красочный слой на местах удара, из-за разбитого стекла на полотне появились царапины. Ущерб оценили в 30 миллионов рублей.

Изначально злоумышленник утверждал, что сделал это из-за алкогольного опьянения и возмущения сюжетом картины. Но позднее употребление им алкоголя не подтвердилось. Свою вину он признал. Мужчине предъявили обвинение по статье "уничтожение или повреждение объектов культурного наследия, совершенные в отношении особо ценных объектов культурного наследия народов РФ". В октябре ему продлили срок заключения под стражей.