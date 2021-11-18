Умер актер из "Ночного дозора" Игорь Савочкин

Фото: кадр из фильма "Жизнь и приключения Мишки Япончика"; режиссер – Сергей Гинзбург; производство – Star Media

Актер и телеведущий Игорь Савочкин скончался в возрасте 58 лет. Об этом сообщили его друзья в социальных сетях.

"Игорь. Сердце мое сжимается и не разжимается. Спасибо тебе большое. Большое тебе спасибо, Игорь. Тот самый момент, когда хочется сказать: "А помнишь, как я один раз, ты мне еще тогда сказал…" А сказать некому", – написала писатель Алеся Казанцева в Facebook.

Причина смерти Савочкина не уточняется.

Игорь Савочкин известен ролью Максима Ивановича в "Ночном дозоре". Он также снимался в фильмах "Левиафан", "Черная молния", "Капитан Волкогонов бежал", "Адмиралъ" и других.