Памятник Дейенерис Таргариен может появиться в Москве

Фото: кадр из сериала "Игра престолов"
В столице может появиться памятник персонажу сериала "Игра престолов" Дейенерис Таргариен. Перспективу его установки возможной назвал председатель комиссии по монументальному искусству Игорь Воскресенский, передает Агентство "Москва".
Он отметил, что если такая скульптура и появится, то возле какого-нибудь кинотеатра или театра. Воскресенский напомнил, что в Москве установлены памятники целому ряду персонажей из художественных произведений, и памятник Дейенерис Таргариен мог быть стать еще одним из них, если ему найдется подходящее место.
Он подчеркнул, что для памятника должна быть выбрана площадка, не связанная с исторической памятью и с какими-то трагическими событиями. Воскресенский также назвал логичным, если инвестором выступит кинопрокатчик.
Ранее стало известно, что памятник Дейенерис Таргариен установили в городе Сертолово Ленинградской области. Скульптура стоит в центре города, рядом со стеллой "Я люблю Сертолово".
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