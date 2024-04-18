Variety: Стивен Спилберг планирует снять фильм про НЛО

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Режиссер "Войны миров", "Челюстей" и десятка других картин Стивен Спилберг планирует снять фильм про НЛО. Об этом сообщает Variety со ссылкой на источники.

Собеседники издания рассказали, что картина будет основана на оригинальной идее Спилберга. Сценарий для фильма напишет Дэвид Кэпп, который ранее уже работал с режиссером.

Спилбергу 77 лет. Последняя его режиссерская работа – "Фабельманы" – вышла в сентябре 2022 года. Основой сюжета стала личная история Спилберга.

Ранее стало известно, что Квентин Тарантино передумал снимать "Кинокритика". Источники СМИ рассказали, что он переписывал сценарий несколько раз. Более того, киностудии оказались не заинтересованы в проекте, добавили они.

