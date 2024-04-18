Леонардо Ди Каприо может сыграть Фрэнка Синатру

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Американский актер Леонардо Ди Каприо может получить главную роль в биографическом фильме о музыканте Фрэнке Синатре, передает Variety.

Режиссером картины выступит американский кинорежиссер Мартин Скорсезе. Уточняется, что на роль второй супруги Синатры, Авы Гарднер, рассматривают актрису Дженнифер Лоуренс, получившую известность благодаря роли в антиутопии "Голодные игры".

Ди Каприо уже работал с режиссером в таких картинах, как "Волк с Уолл-стрит", "Отступники", "Остров проклятых", "Авиатор" и "Банды Нью-Йорка".

Кинопроект вызвал интерес у нескольких крупных студий. Съемками фильма планирует заняться Sony, однако Apple, финансировавшая "Убийц цветочной луны" от Скорсезе, также заинтересована в продолжении сотрудничества с режиссером.

Уточняется, что съемки байопика еще не начались и находятся под вопросом, так как дочь покойного музыканта Тина Синатра, контролирующая наследие отца, еще не дала согласие на производство ленты.

До этого сообщалась о подготовке актера Брэда Питта к исполнению роли в новом фильме известного режиссера Квентина Тарантино "Кинокритик". Различные источники утверждали, что в актерский состав могут войти Леонардо Ди Каприо, Курт Рассел, Пол Уолтер Хаузер, Сэмюэл Л. Джексон и Джон Траволта.

Однако позже Тарантино заявил, что передумал снимать ленту. Уточняется, что режиссер в течение нескольких месяцев переписывал сценарий и не мог определиться с прообразом главного героя. Но некоторые источники уверены, что причиной отказа от производства фильма могла стать незаинтересованность киностудий, которые решили не браться за проект.