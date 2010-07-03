Адвокат Добровинский рассказал, что готов помочь Киркорову в деле с Маруани

Фото: портал Москва 24/Никита Симонов

18 марта французский композитор Дидье Маруани подал еще один иск о защите авторских прав на песню "Жестокая любовь" к певцу Филиппу Киркорову. Адвокат Александр Добровинский, представлявший интересы короля отечественной поп-музыки по сходному иску от француза в 2016 году, прокомментировал ситуацию порталу Москва 24. Он рассказал, что Киркоров пока не обращался к нему. Однако адвокат готов взяться за дело, если понадобится его помощь.



"Если Филипп сочтет нужным ко мне обратиться, буду участвовать", – сказал Добровинский.

Адвокат также добавил, что разбирательства, инициированные Маруани в 2016 году, по его мнению, имели цель "поднять большой шум, чтобы получить у Филиппа деньги". Новый иск француза Добровинский объяснил тем, что, видимо, "человеку хочется, кто ему запретит".

Ранее стало известно, что французский исполнитель Дидье Маруани подал иск о защите авторских прав к певцу Филиппу Киркорову и композитору Олегу Попкову на 272 миллиона рублей в Таганский суд Москвы. Об этом сообщил на пресс-конференции адвокат артиста Евгений Тарло.

Напомним, что в 2016 году Маруани также подавал иск о взыскании 75 миллионов рублей за нарушение авторских прав из-за песни "Жестокая любовь". По мнению француза, это переработка его композиции Symphonic Space Dream. Суд не стал рассматривать иск из-за нарушения правил подсудности.

Ксения Руденко