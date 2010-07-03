Скончался автор музыки к "Криминальному чтиву" Дик Дейл

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Автор музыки к фильму "Криминальное чтиво" гитарист Дик Дейл (Ричард Энтони Монсур) умер в субботу в возрасте 81 года, сообщает портал TMZ со ссылкой на музыканта Сэма Болла, игравшего с Дейлом.

Дик Дейл стал родоначальником музыкального стиля "серф-рок" – американской инструментальной музыки, популярной в 1960-е годы. Большую известность ему принес сингл Misirlou, который был использован в начальных титрах фильма Квентина Тарантино.

Дейл выпустил 11 альбомов, снимался в телевизионных фильмах и ток-шоу. В частности, он сыграл самого себя в эпизоде сериала "Беверли-Хиллз 90210" и фильме "Американский вампир".

Что стало причиной смерти не уточняется. По данным портала, музыкант на протяжении жизни имел проблемы со здоровьем. Он дважды поборол рак, страдал от сахарного диабета.