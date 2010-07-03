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09:08

Скончался автор музыки к "Криминальному чтиву" Дик Дейл

культура за рубежом

09:08

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Фото: ТАСС/AP Photo/Richard Drew

Автор музыки к фильму "Криминальное чтиво" гитарист Дик Дейл (Ричард Энтони Монсур) умер в субботу в возрасте 81 года, сообщает портал TMZ со ссылкой на музыканта Сэма Болла, игравшего с Дейлом.

Дик Дейл стал родоначальником музыкального стиля "серф-рок" – американской инструментальной музыки, популярной в 1960-е годы. Большую известность ему принес сингл Misirlou, который был использован в начальных титрах фильма Квентина Тарантино.

Дейл выпустил 11 альбомов, снимался в телевизионных фильмах и ток-шоу. В частности, он сыграл самого себя в эпизоде сериала "Беверли-Хиллз 90210" и фильме "Американский вампир".

Что стало причиной смерти не уточняется. По данным портала, музыкант на протяжении жизни имел проблемы со здоровьем. Он дважды поборол рак, страдал от сахарного диабета.

культура за рубежом

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