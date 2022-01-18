У писателя Габриэля Гарсиа Маркеса обнаружили внебрачную дочь – СМИ

Фото: ТАСС/Николай Малышев
Колумбийский писатель Габриэль Гарсиа Маркес имел внебрачную дочь, о которой ранее не было известно. Об этом сообщает газета El Universal со ссылкой на родственников писателя.
С 1958 года Гарсиа Маркес был официально женат на Мерседес Бача. У пары родились двое сыновей.
По данным издания, в начале 1990-х годов писатель имел связь с мексиканской журналисткой Сусанной Като. Отмечается, что они вместе работали над сценариями фильмов. Она также брала у писателя интервью. Газета сообщает, что у пары родилась дочь Индира. Она носит фамилию матери.
Родственники писателя рассказали, что знали об Индире, однако не упоминали о ней в публичных выступлениях.
По данным издания, Индира Като – продюсер документальных фильмов.
В 2019 году сообщалось, что внебрачный сын художника Никаса Сафронова Дмитрий Цибульский просил суд установить отцовство. Как рассказала тогда пресс-секретарь Пресненского суда Лела Кокая, он обратился в суд с исковым заявлением.
Сам Сафронов утверждал, что готов признать Цибульского своим сыном. По словам художника, его сын взял нотариальный документ для адвоката, чтобы тот решил вопрос без Сафронова.
"Раскрывая тайны звезд": внебрачные дети
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