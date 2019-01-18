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18:07

Солиста группы ViVa номинировали на Grammy

культура

18:07

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Фото: youtube.com/ViVA Music

В номинации "Лучшее хоровое исполнение" музыкальной премии Grammy представлен альбом "Научи мя оправданием твоим", в записи которого участвовал и солист вокального проекта ViVa Михаил Давыдов.

"Давыдов принял участие в записи альбома духовной музыки, который вышел летом 2016 года. Альбом номинирован в категории "Лучшее хоровое исполнение". Михаил исполнил произведение "Блажен муж", которое стало одним из самым ярких на альбоме", – цитирует РИА Новости представителя артиста.

Вокальный проект ViVA – коллектив, состоящий из пяти лучших солистов известных оперных театров России и Европы: Александра Балыкова, Филиппа Черкасова, Василия Гурылева, Родиона Паульса и Михаила Давыдова.

61-я церемония вручения премии Grammy состоится 10 февраля в Лос-Анджелесе. Шоу продлится несколько часов и будет транслироваться в прямом эфире. Мероприятие пройдет в комплексе Staples Center. Рэп-исполнитель Кендрик Ламар и его канадский коллега Обри Дрейк Грэм, известный как Drake, лидируют по числу номинаций. Ведущая церемонии – американская певица, композитор и продюсер Алиша Киз.

В число номинантов на премию в этом году также вошли российский оперный певец Дмитрий Хворостовский, ушедший из жизни в ноябре 2017 года, а также дирижер Константин Орбелян с оперой Верди "Риголетто".

культура

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