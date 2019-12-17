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Культура

17 декабря, 20:25

Скончался главный художник Театра кукол имени Образцова Алимов

культура утраты

Фото: ТАСС/Виктор Великжанин

Скончался главный художник Государственного академического центрального театра кукол имени Образцова Сергей Алимов. Ему был 81 год. Об этом сообщили Агентству "Москва" в пресс-службе театра.

"Человек чести, необычайного таланта, исключительного вкуса и любви к своему театру. Наш главный художник. Такого больше нет и никогда уже не будет", – сказал представитель театра.

Сергей Алимов – народный художник РФ, действительный член Российской академии художеств, лауреат Государственной премии России, лауреат премии Москвы, член Российской академии кинематографических искусств, кавалер ордена Дружбы.

Среди его работ в театре: "Пиковая дама", "Великий пересмешник", "Братец Кролик", "Винни по прозвищу Пух!", "Ночь перед Рождеством", "Путешествия Гулливера", "Три поросенка" "Дон Кихот" и "Барон Мюнхаузен".

Ранее ушел из жизни директор Свердловского музыкального театра Михаил Сафронов. 11 декабря он присутствовал на театральном форуме в Москве, и скончался скоропостижно.

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