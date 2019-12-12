Скончался директор Свердловского музыкального театра Сафронов

Фото: ТАСС/Юрий Машков

Ушел из жизни директор Свердловского музыкального театра Михаил Сафронов. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на Союз театральных деятелей России (СТД РФ).

В сообщении отмечается, что Сафронов 11 декабря присутствовал на театральном форуме в Москве, и скончался скоропостижно.

"Он садился в такси, чтобы отправиться в аэропорт и лететь домой", – добавил представитель СТД.

Михаил Сафронов родился 10 апреля 1949 года. Он является заслуженным работником культуры России. Кроме того, числится почетным гражданином Свердловской области.