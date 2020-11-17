Леонид Агутин стал финалистом американского конкурса сонграйтеров

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Певец Леонид Агутин вышел в финал 25-го международного конкурса авторов песен Songwriting Competition, сообщает "Газета.ру".

В заключительную часть соревнования он попал в двух категориях – Lyrics Only и World Music. На конкурсе Агутин представил песню Just a Rainy Day.

"Мы с Алексом как авторы окрестили этот фестиваль американской "Песней года", – заявил Агутин.

Вместе с российским певцом в финал конкурса вышли Алекс Сино и Ал Ди Меола.

Ранее стало известно, что альбом Агутина La Vida Cosmopolita вошел в список претендентов на "Грэмми" в пяти номинациях. Сообщалось, что голосование по формированию шорт-листа потенциальных обладателей награды состоится 7 декабря.