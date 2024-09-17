Умер кинооператор Леонид Бурлака, снявший "Место встречи изменить нельзя"

Фото: odesafilmstudio.com

Ушел из жизни советский и украинский кинооператор и режиссер Леонид Бурлака, снявший многосерийный фильм "Место встречи изменить нельзя" режиссера Станислава Говорухина. Об этом пишет "Российская газета" со ссылкой на национальный Союз кинематографистов.

Отмечается, что кинематографист умер 15 сентября в Одессе. Причиной смерти Бурлаки стала тяжелая и продолжительная болезнь.

Леонид Бурлака родился в 1938 году в Одессе. Он окончил операторский факультет ВГИКа, работал на Одесском телецентре осветителем, ассистентом оператора, а после – оператором. Бурлак работал над кинокартинами "Верность", "Мушкетеры 4"А", "Мальчишки ехали на фронт", "Взять живым", "Без ошейника" и прочее.