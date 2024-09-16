16 сентября, 16:11Культура
Актер из французских комедий "Бум" и "Налево от лифта" Дюпуа умер в 69 лет
Фото: 123RF/nathamag11
Французский актер кино, театра и телевидения Жан-Мишель Дюпуа ушел из жизни в 69 лет, сообщает сайт "Аргументы и факты" со ссылкой на BFMTV.
Причиной смерти артиста стала продолжительная болезнь. При этом диагноз актера остался неназванным.
Дюпуа родился 2 февраля 1955 года во Франции. Свою известность актер приобрел после роли Этьена Ланье в комедии "Бум" (La boum). Кроме того, Дюпуа снялся в фильме "Налево от лифта". Вместе с ним в этой картине играли Пьер Ришар и Эммануэль Беар.
В общей сложности в фильмографии артиста насчитывается около 100 экранных проектов. Он принимал активное участие в съемках в период с 1976 по 2006 год.