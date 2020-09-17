СМИ сообщили о тяжелом состоянии Бориса Моисеева

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Состояние здоровья Бориса Моисеева в последнее время заметно ухудшилось, сообщает газета "Собеседник" с ссылкой на общественного деятеля Тамару Пухову.

По ее словам, 66-летний артист прикован к постели. Она уточнила, что об этом ей рассказал близкий друг Моисеева.

"Никакого просвета в состоянии его здоровья нет", – подчеркнула Пухова. Она добавила, что певец оказался еще и в сложном финансовом положении, поскольку не может выступать на сцене. Денег Моисееву хватает лишь на самое необходимое, уточнила общественник.

Она пояснила, что пенсия у артиста не такая большая, а все, что ему удалось накопить ранее, ушло на лечение. По словам Пуховой, помочь Моисееву никто не может.

"Почему этого не делают звездные друзья Бориса, непонятно. Тем более что Моисееву нужно совсем немного. Больные люди не так много пищи употребляют, как мы, здоровые. Они кушают мало, им нужны лишь внимание и уход", – сказала юрист.

Весной СМИ сообщали о проблемах со здоровьем у Моисеева – якобы он не помнит людей и события. Тогда директор артиста Сергей Горох опроверг эту информацию, ответив, что певец ведет образ жизни "артиста-пенсионера" и следит за здоровьем.

В феврале Горох сообщал, что пенсионные выплаты артиста составляют 55 тыcяч рублей. Он также отмечал, что Моисеев никогда ни на что не жалуется, так как средств ему хватает.