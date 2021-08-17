Москва онлайн: Алексей Учитель расскажет о съемках фильма "Космос как предчувствие"

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Фото: Москва 24/Игорь Иванко
18 августа в большом зале киноцентра "Октябрь" в рамках проекта "КАРО. Арт" состоится обсуждение фильма "Космос как предчувствие". Об особенностях картины и работе над ней расскажут режиссер Алексей Учитель, актрисы Елена Лядова и Ирина Пегова. В роли модератора беседы выступит кинокритик Егор Беликов.
События фильма развиваются в 1957 году. Уже состоялся запуск первого искусственного спутника, впереди легендарный полет Юрия Гагарина. Новости из мира науки, мысли о космосе вдохновляют главных героев, которые предчувствуют счастье и перемены в жизни.
В главных ролях первой совместной работы Александра Миндадзе и Алексея Учителя снялись Евгений Миронов, Евгений Цыганов, Ирина Пегова и Елена Лядова.
Картина вышла на экраны в 2005 году и была отмечена гран-при XXVII Московского международного кинофестиваля, а также премиями "Золотой орел" и "Ника".
Смотрите трансляцию 18 августа в 21:30 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.
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