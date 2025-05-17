Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Общегородская акция "Ночь в музее" началась в Москве, ее открыл руководитель столичного департамента культуры Алексей Фурсин.

"Хочу всех поприветствовать на открытии 19-й уже по счету акции "Ночь в музее", это стало традиционным мероприятием, очень популярным", – цитирует его ТАСС.

Он подчеркнул, что в последнее время учреждения культуры, музейные и выставочные пространства приобретают популярность. Фурсин считает, что та пора, когда к музеям относились только как к некоему помещению с определенными ценностями, уже прошла.

"Теперь музеи экспериментируют с новыми форматами и другими видами искусств – от театра до музыкальных концертов, где-то будут даже показы мод", – сказал глава департамента.

В этом году акция пройдет на 170 столичных площадках. Для горожан в ночь с 17 на 18 мая будут доступны свыше 600 бесплатных мероприятий – экскурсий, лекций, мастер-классов, кинопоказов, квестов и так далее.

В частности, одной из центральных площадок стал Музей космонавтики. Там летчик-космонавт Герой России Антон Шкаплеров расскажет о жизни на космической станции и сотрудничестве с киноиндустрией.

