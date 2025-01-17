Режиссер "Челюстей-2" Жанно Шварц умер в возрасте 85 лет

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Американский режиссер Жанно Шварц ушел из жизни в возрасте 85 лет. Об этом актриса Джейн Сеймур рассказала в социальной сети Instagram (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной на территории РФ).

"Сегодня мы прощаемся с настоящим мечтателем. <...> Он подарил нам много не стареющих историй, включая "Где-то во времени", фильм, навсегда изменивший мою жизнь", – поделилась актриса.

При этом причина смерти режиссера не уточняется.

Шварц родился 21 ноября 1939 года в Париже. Он обрел популярность благодаря таким проектам, как "Супердевушка", "Челюсти-2", а также "Человек, который смотрит", "Жук" и "Энигма". Также режиссер работал над сериалами "C.S.I.: Место преступления Майами", "Тайны Смолвиля", "Кости" и "Сверхъестественное".