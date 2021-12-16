Звезда мировой оперы Даниэль де Низ выступит в Доме музыки 17 декабря

Фото: пресс-служба Дома музыки

Владимир Спиваков и Национальный филармонический оркестр России дадут концерт вместе со звездой мировой оперы Даниэль де Низ. Выступление состоится 17 декабря в 19:00 на сцене Московского международного Дома музыки (Светлановский зал). Мероприятие пройдет в формате COVID-free.

Даниэль уже в 15-летнем возрасте дебютировала на сцене Лос-Анджелесской оперы, а в 19 – Метрополитен-оперы, исполнив партию Барбарины в "Свадьбе Фигаро" Моцарта под управлением Джеймса Ливайна. После этого последовало приглашение на роль Клеопатры в опере Генделя "Юлий Цезарь" и партии Эвридики – в "Орфее и Эвридике" Глюка. Высокую оценку получили также ее исполнения в операх "Коронация Поппеи" Монтеверди и "Галантная Индия" Рамо.

Американка выступала на лучших мировых сценах – в Королевской опере Ковент-Гарден, Баварской государственной опере, а также в Королевском театре в Турине и операх Сан-Франциско и Чикаго.

Программа с участием исполнительницы откроет цикл концертов "Мировые оперные звезды". В следующих выступлениях на сцене Дома музыки порадуют зрителей тенор Фредди де Томмазо и сопрано Лизетт Оропеса.