Звезда мировой оперы Даниэль де Низ выступит в Доме музыки 17 декабря

Фото: пресс-служба Дома музыки
Владимир Спиваков и Национальный филармонический оркестр России дадут концерт вместе со звездой мировой оперы Даниэль де Низ. Выступление состоится 17 декабря в 19:00 на сцене Московского международного Дома музыки (Светлановский зал). Мероприятие пройдет в формате COVID-free.
Даниэль уже в 15-летнем возрасте дебютировала на сцене Лос-Анджелесской оперы, а в 19 – Метрополитен-оперы, исполнив партию Барбарины в "Свадьбе Фигаро" Моцарта под управлением Джеймса Ливайна. После этого последовало приглашение на роль Клеопатры в опере Генделя "Юлий Цезарь" и партии Эвридики – в "Орфее и Эвридике" Глюка. Высокую оценку получили также ее исполнения в операх "Коронация Поппеи" Монтеверди и "Галантная Индия" Рамо.
Американка выступала на лучших мировых сценах – в Королевской опере Ковент-Гарден, Баварской государственной опере, а также в Королевском театре в Турине и операх Сан-Франциско и Чикаго.
Программа с участием исполнительницы откроет цикл концертов "Мировые оперные звезды". В следующих выступлениях на сцене Дома музыки порадуют зрителей тенор Фредди де Томмазо и сопрано Лизетт Оропеса.
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