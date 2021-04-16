Спиваков выступит с Национальным филармоническим оркестром в Доме музыки

Фото: Москва 24/Михаил Сипко
Дирижер Владимир Спиваков, скрипач Даниэль Лозакович и Национальный филармонический оркестр России представят программу из произведений Чайковского и Брамса в Светлановском зале Московского международного Дома музыки. Концерт состоится 20 апреля в Светлановском зале в 19:00.
Программу апрельского концерта народный артист СССР, президент Дома музыки Владимир Спиваков посвятит творчеству крупнейших композиторов конца XIX века – Петра Чайковского и Иоганнеса Брамса. Откроет предстоящий вечер знаменитый концерт Брамса для скрипки с оркестром.
"Играть с Владимиром Теодоровичем – это всегда огромное удовольствие. Мы делаем настоящую музыку, – говорит молодой виртуоз. – Когда-то именно Владимир Теодорович стал моим первым большим вдохновением в музыке, ведь он не только гениальный скрипач, но и гениальный дирижер. Мы выступаем вместе уже 10 лет и на каждом концерте становимся единым целым", – отметил солист концерта скрипач Даниэль Лозакович.
Во втором отделении концерта прозвучит Пятая симфония Чайковского, музыка которого стала для Владимира Спивакова, по его признанию, "первым осознанным потрясением", а затем – важнейшей частью репертуара возглавляемого им Национального филармонического оркестра России.
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