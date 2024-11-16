Премьер Мариинки Шкляров погиб незадолго до операции на позвоночнике

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Премьер Мариинского театра, артист балета Владимир Шкляров скончался незадолго до операции на позвоночнике, рассказал глава балетной труппы Андриан Фадеев.

По его словам, Шкляров был славой русского балета, и его уход из жизни стал большой утратой для всего сообщества.

"У Владимира была травма спины. Все время он был на серьезных обезболивающих. На понедельник ему была назначена сложнейшая операция на позвоночнике", – цитирует ТАСС руководителя.

При это правоохранители сообщили агентству, что тело Шклярова обнаружили после падение с пятого этажа. По их словам, окончательная причина смерти будет установлена после вскрытия.

О смерти артиста стало известно ранее. При этом обстоятельства гибели не уточнялись. О дате прощания с заслуженным артистом РФ сообщат отдельно.