В союзе российских писателей назвали публикацию фотографий Пелевина в Таиланде пиар-акцией

Фото: телеграм-канал Mash

Член Союза российских писателей Олег Шишкин полагает, что информация о том, что Виктор Пелевин живет в гостинице на острове Самуи, намеренно вброшена для подогревания интереса к его персоне. Об этом сообщает радиостанция "Говорит Москва".

"Я считаю, что это пиар-акция, и мне не хочется принимать в ней участие. Я вижу в этом коммерческий интерес издательства, которое издает Пелевина", – отметил Шишкин.

Он также назвал Пелевина обыкновенным человеком, а не собирательным образом, произведения которого якобы пишут другие люди.

"Я с ним не был знаком, но он был приятелем моих друзей, которые ничего, кроме неприятностей, о нем сказать не могли бы", – добавил он.

Ранее телеграм-канал Mash сообщил о деталях авиаперелетов писателя. Указывалось, что 30 ноября 2019 года автор вылетел из Москвы в Бангкок и больше не возвращался в Россию.

До этого автографы под видом писателя Виктора Пелевина в Москве раздавал актер Юрий Борисов. А вся автограф-сессия стала финалом мистификации, которую задумал и организовал Сергей Минаев.