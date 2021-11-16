В союзе российских писателей назвали публикацию фотографий Пелевина в Таиланде пиар-акцией

Фото: телеграм-канал Mash
Член Союза российских писателей Олег Шишкин полагает, что информация о том, что Виктор Пелевин живет в гостинице на острове Самуи, намеренно вброшена для подогревания интереса к его персоне. Об этом сообщает радиостанция "Говорит Москва".
"Я считаю, что это пиар-акция, и мне не хочется принимать в ней участие. Я вижу в этом коммерческий интерес издательства, которое издает Пелевина", – отметил Шишкин.
Он также назвал Пелевина обыкновенным человеком, а не собирательным образом, произведения которого якобы пишут другие люди.
"Я с ним не был знаком, но он был приятелем моих друзей, которые ничего, кроме неприятностей, о нем сказать не могли бы", – добавил он.
Ранее телеграм-канал Mash сообщил о деталях авиаперелетов писателя. Указывалось, что 30 ноября 2019 года автор вылетел из Москвы в Бангкок и больше не возвращался в Россию.
До этого автографы под видом писателя Виктора Пелевина в Москве раздавал актер Юрий Борисов. А вся автограф-сессия стала финалом мистификации, которую задумал и организовал Сергей Минаев.
Виктор Пелевин, который не появлялся на публике около 20 лет, встретился с читателями
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