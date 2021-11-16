Умер актер из сериала "Кости" Хит Фриман

Фото: Katy Winn/AP Images for Gibson Guitar

Американский актер Хит Фриман, известный по ролям в сериалах "Кости" и "Скорая помощь", скончался в возрасте 41 года. Об этом сообщает издание Deadline.

Менеджер артиста Джо Монтифьоре рассказал, что Фриман умер во сне в собственном доме в городе Остин, штат Техас. Причина смерти пока не называется.

Монтифьоре отметил, что Фриман был полон карьерных планов и амбиций, испытывал интерес к жизни, а также гордился своими последними работами в телевизионных проектах.

Хит Фриман родился в 1980 году. За актерскую карьеру исполнил множество ролей в популярных телепроектах, в частности в сериалах "Ищейка", "Морская полиция: Спецотдел", "Без следа" и "Скорая помощь". Наибольшую известность актеру принесла роль серийного убийцы в сериале "Кости".