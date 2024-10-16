Умер народный артист России и Татарстана Ринат Тазетдинов

Фото: vk.com/kamalteatr

Народный артист России и Республики Татарстан Ринат Тазетдинов скончался в возрасте 86 лет. Об этом сообщается на странице Татарского театра имени Г. Камала в соцсети "ВКонтакте".

"Театральное искусство Республики Татарстан понесло невосполнимую утрату. На 87-м году скончался Ринат Арифзянович Тазетдинов, народный артист России и Татарстана, лауреат государственных премий России и Татарстана, Национальной театральной премии "Золотая маска", – указано в сообщении.

Коллектив театра выразил соболезнования родным и близким покойного. Панихида по артисту состоится 18 октября в 10:00 по московскому времени в Татарском государственном академическом театре имени Г. Камала.

За более чем 60 лет карьеры Тазетдинов создал на сцене свыше 100 разноплановых, разнохарактерных образов. Среди знаковых спектаклей, в которых он играл – "Три аршина земли", "В ночь лунного затмения", "Кул Гали", "Тартюф", "Антоний и Клеопатра", "Мы уходим, вы остаетесь" и другие.