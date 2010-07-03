Артист "Ленкома" Юрий Колычев скончался в возрасте 90 лет

Фото: ТАСС/Александр Щербак

Старейший артист "Ленкома" Юрий Колычев умер на 91-м году жизни, сообщили ТАСС в пресс-службе театра. О месте и времени прощания пока не уточняется.

Юрий Колычев родился 15 декабря 1928 года в Москве. После окончания института имени Щепкина работал в Малом театре. Затем – в Московском театре имени Ленинского комсомола ("Ленком"), где служил более 60 лет.

Колычев снялся как минимум в 55 фильмах. На его счету роли в таких картинах, как "Иван Рыбаков", "День рождения", "Мелодия на два голоса" и "Очарование зла".

В 1977 году Колычев получил звание "Заслуженный артист РСФСР", в 1989 году – звание народного артиста РСФСР. Также его наградили орденами "За заслуги перед Отечеством" IV степени и "Орденом Почета".

Ранее на 95-м году жизни скончался ученый, автор фундаментальных трудов в области теоретической и прикладной космонавтики и космогонии Тимур Энеев.