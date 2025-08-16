Власти Москвы и Дели начали переговоры о проведении "Дня России" в Индии

Фото: 123RF/designer491

Власти Москвы и Дели ведут переговоры о проведении фестиваля "День России" в Индии в 2025 году, заявил РИА Новости президент индийского культурно-национального центра "Сита", основатель фестиваля "День Индии" Сэмми Котвани.

По словам собеседника агентства, граждане Индии интересуются российской культурой.

"Я думаю, что в этом году будет первый "День России" в Индии", – уточнил он.

Он также напомнил о фестивале "День Индии", который проходит в Москве на территории ландшафтного парка "Остров мечты".

"Суббота (16 августа 2025 года. – Прим. ред) – самый масштабный день. В этому году народу больше, чем в прошлом году", – сказал Котвани.

Популярность мероприятия, пояснил он, объясняется любовью россиян к другим культурам.

Фестиваль "День Индии" продлится в столице до 17 августа. Для гостей подготовлены свыше 25 тематических зон и 40 гастрономических точек, а также семинары и мастер-классы. Темой события стали индийское наследие в сердце России и 80-летие Победы в Великой Отечественной войне.