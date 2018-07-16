Литературная премия "Русский букер" оказалась на грани закрытия

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Литературную премию "Русский букер" не будут вручать в 2018 году из-за отсутствия спонсора, передает ТАСС.
Представители премии заявили, что в этом году "Русский букер" возьмет паузу. Тем не менее они продолжат искать финансовую поддержку. Если спонсора не найдут до конца года, правление фонда "Русский букер" начнет процедуру закрытия премии.
Ранее стало известно, что бывший спонсор компания "Фетисов иллюзион" прекратила поддержку премии. В апреле уже сообщалось, что премия может не состояться, если организаторы не найдут спонсора до середины июня.
Премию основали в 1991 году как первую негосударственную премию в России после 1917 года. Ее вручали ежегодно за лучший роман на русском языке. Лауреатами в разные годы становились писатели Василий Аксенов, Булат Окуджава, Людмила Улицкая и другие.
В прошлом году лауреатом стала писательница Александра Николаенко. Она получила награду за роман "Убить Бобрыкина. История одного убийства". Еще одной премии в номинации "Студенческий букер" удостоили Владимира Медведева.
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