Премию "Русский Букер-2017" получил роман Александры Николаенко

Фото: Агентство "Москва"

Лауреатом независимой литературной премии "Русский Букер-2017" стала писательница Александра Николаенко. Она получила награду за роман "Убить Бобрыкина. История одного убийства". Еще одну премию в номинации "Студенческий букер" получил Владимир Медведев.

Как рассказали в пресс-службе компании "Фетисов Иллюзион", являющейся попечителем премии 2017 года, предполагается заключение опционов на киносценарии с несколькими участниками премии, включая победительницу. Кроме того, компания заинтересовалась работами "Красный крест" и "Травля" Саши Филипенко, хоть писатель и не попал в шорт-лист премии, сообщает Агентство "Москва".

Финалистами в 2017 году стали Михаил Гиголашвили ("Тайный год"), Александр Мелихов ("Свидание с Квазимодо"), Дмитрий Новиков ("Голомяное пламя"), Игорь Малышев ("Номах. Искры большого пожара") и Владимир Медведев ("ЗАХХОК").

Независимую премию вручают с 1992 года. В 2016 году ее получил Петр Алешковский. Награды удостоился его роман "Крепость". Премию также получали такие писатели как Александр Снегирев, Владимир Шаров, Андрей Дмитриев, Михаил Елизаров и другие.