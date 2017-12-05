Премию "Русский Букер-2017" получил роман Александры Николаенко

Фото: Агентство "Москва"
Лауреатом независимой литературной премии "Русский Букер-2017" стала писательница Александра Николаенко. Она получила награду за роман "Убить Бобрыкина. История одного убийства". Еще одну премию в номинации "Студенческий букер" получил Владимир Медведев.
Как рассказали в пресс-службе компании "Фетисов Иллюзион", являющейся попечителем премии 2017 года, предполагается заключение опционов на киносценарии с несколькими участниками премии, включая победительницу. Кроме того, компания заинтересовалась работами "Красный крест" и "Травля" Саши Филипенко, хоть писатель и не попал в шорт-лист премии, сообщает Агентство "Москва".
Финалистами в 2017 году стали Михаил Гиголашвили ("Тайный год"), Александр Мелихов ("Свидание с Квазимодо"), Дмитрий Новиков ("Голомяное пламя"), Игорь Малышев ("Номах. Искры большого пожара") и Владимир Медведев ("ЗАХХОК").
Независимую премию вручают с 1992 года. В 2016 году ее получил Петр Алешковский. Награды удостоился его роман "Крепость". Премию также получали такие писатели как Александр Снегирев, Владимир Шаров, Андрей Дмитриев, Михаил Елизаров и другие.
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