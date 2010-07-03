Скончался американский фантаст Джин Вулф

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Американский фантаст Джин Вулф умер в возрасте 87 лет от болезни сердца. Это произошло в воскресенье, 14 апреля, сообщает РИА Новости.

"Он оставляет за собой впечатляющий объем работы, но тем не менее нам его будет очень не хватать", – говорится на сайте издательства Tor, в котором публиковался писатель.

Первая научно-фантастическая трилогия писателя "Пятая голова Цербера" вышла в 1972 году. Всего фантаст написал более 30 произведений, включая наиболее известный четырехтомник "Книга Нового Солнца".

Писатель удостоен множества премий, в частности Всемирной премии фэнтези (World Fantasy Award) в 1996 году.