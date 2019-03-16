Юлию Началову прооперировали

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Певице Юлии Началовой провели операцию на ноге, сообщает ТАСС.

По словам ее отца Виктора Началова, исполнительнице почистили ногу. Другой информации он не сообщил.

В то же время СМИ пишут, что Началова по-прежнему лежит в коме в крайне тяжелом состоянии. Ее операция в связи с повторным абсцессом длилась два часа.

11 марта Юлия Началова попала в реанимацию одной из столичных клиник. По информации СМИ, на фоне ряда заболеваний у артистки резко повысился уровень сахара в крови. Точный диагноз не называется, однако ранее в интервью Началова признавалась, что уже пять лет борется с подагрой. По ее словам, эта болезнь вызывает серьезные осложнения.

13 марта стало известно, что певицу ввели в искусственную кому и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Это было сделано для того, "чтобы организм отдохнул". По словам PR-менеджера артистки, никто не ожидал, что болезнь Началовой примет столь серьезную форму.

Чуть позже в СМИ появились сообщения, что у 38-летней артистки якобы начался отек мозга, который сопровождается двусторонней пневмонией. Однако родные певицы опровергли эти слухи.