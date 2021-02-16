Гостем "The City. Говорим" станет Ксения Дукалис

Фото: instagram.com/kdukalis

Гостем программы "The City. Говорим" станет диджей и ведущая шоу "Подруги" на YouTube-канале "Нежный редактор" Ксения Дукалис. Смотрите эфир в ночь на среду 17 февраля на телеканале Москва 24.

Редакция "The City. Говорим" всю прошлую неделю тестила приложение Clubhouse. Блогер Ксения Дукалис освоила новую соцсеть раньше многих и уже заработала там авторитет: 30 тысяч подписчиков – это не шутка! Как работает Clubhouse? Почему о нем сейчас все говорят? В чем плюс именно аудиоформата?

Узнаете в эфире "The City. Говорим" в 0:10 на телеканале Москва 24.