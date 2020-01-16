Дмитрий Маликов отметит 50-летие в "Крокус Сити Холле"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

29 января народному артисту России Дмитрию Маликову исполнится 50 лет, и по сложившейся традиции он отметит день рождения на сцене. Большой сольный концерт по случаю юбилея состоится в "Крокус Сити Холле" 31 января.

Поздравить Маликова придут Филипп Киркоров, Валерий Меладзе, Диана Арбенина, Эмин, Валерия, Александр Ревва, Наталья Ветлицкая, Инна Маликова и "Новые Самоцветы", DJ Astero. Неожиданные дуэты и новое прочтение маликовской классики, лучшие песни, лучшие инструментальные композиции, все грани таланта и обаяния Дмитрия наполнят 31 января "Крокус Сити Холл".

Для всех зрителей Дмитрий подготовил приятные сюрпризы, подарки и, конечно, шампанское!