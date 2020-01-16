Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Культура

10:42

Дмитрий Маликов отметит 50-летие в "Крокус Сити Холле"

культура концерты

Фото: портал мэра и правительства Москвы

29 января народному артисту России Дмитрию Маликову исполнится 50 лет, и по сложившейся традиции он отметит день рождения на сцене. Большой сольный концерт по случаю юбилея состоится в "Крокус Сити Холле" 31 января.

Поздравить Маликова придут Филипп Киркоров, Валерий Меладзе, Диана Арбенина, Эмин, Валерия, Александр Ревва, Наталья Ветлицкая, Инна Маликова и "Новые Самоцветы", DJ Astero. Неожиданные дуэты и новое прочтение маликовской классики, лучшие песни, лучшие инструментальные композиции, все грани таланта и обаяния Дмитрия наполнят 31 января "Крокус Сити Холл".

Для всех зрителей Дмитрий подготовил приятные сюрпризы, подарки и, конечно, шампанское!

Когда: 31 января, 20:00
Где: "Крокус Сити Холл"

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика