Новые "Охотники за привидениями" выйдут в 2020 году

Фото: кадр из фильма "Охотники за привидениями", режиссер Айвэн Райтман
Студия Sony Pictures выпустит продолжение фильма "Охотники за привидениями" в 2020 году, сообщает портал Deadline.
Режиссером картины станет Джейсон Райтман, отец которого Айвен снял в 1984 году первый фильм. Сценарий к картине Райтман написал совместно с режиссером Гилом Кинаном.
Начало съемок запланировано на лето 2019 года. Пока нет информации о том, будут ли участвовать в фильме актеры из оригинальной картины. Известно, что лента не будет связана с "Охотниками за привидениями" (2016) режиссера Пола Фига.
"Охотники за привидениями" – американский фильм об ученых, которые занимаются исследованием паранормальных явлений. Картина стала лидером проката 1984 года в США.
Главные роли в картине исполнили Билл Мюррей, Дэн Эйкройд, Гарольд Рамис, Эрни Хадсон и Сигурни Уивер.
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