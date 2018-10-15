Первое издание "Братьев разбойников" Пушкина выставят на торги

Фото: depositphotos/kwanchaidp

Раритетное издание поэмы Александра Пушкина "Братья разбойники" выставят на торги в "Литфонде". Об этом сообщает пресс-служба аукционного дома.

В XIX веке цена данного издания составляла 105 копеек. На торгах оно будет реализовано в современном цельнокожаном переплете с воспроизведенным титульным листом.

В пресс-службе отметили, что Пушкин работал над поэмой в 1821-1822 гг. Впервые она предстала перед зрителями в альманахе "Полярная звезда" в 1825 году. Отдельным изданием поэма была выпущена 4 июня 1827 года тиражом 2 тысячи 400 экземпляров. Брошюра представляет сложенный лист бумаги из 16 страниц, первая и последняя из которых служат обложками.

На передней стороне в наборной рамке напечатано название "Братья разбойники"; на последней странице, в такой же рамке, – "Цена 105 копеек". Издательство книги было поручено Пушкиным другу Сергею Соболевскому, который после продал его известному книгопродавцу Александру Ширяеву.

Установленная цена в 105 копеек не устроила Ширяева и он самовольно повысил ее до 2 рублей за экземпляр. Узнав об этом, Соболевский решил напечатать второе издание, объявив цену всего 42 копейки за экземпляр. Это не смутило предприимчивого книгопродавца, и в ответ он немедленно дал объявление в "Московских ведомостях" следующего содержания: "Братья разбойники, А. Пушкина. 1827, в тип. Семена; 2 руб, по отпечатании ж 2-го издания продаваться будет по 21 копейке".

Так Ширяев обеспечил себе полную монополию на "Братьев разбойников", а почти весь тираж второго издания на долгие десятилетия исчез из поля зрения любителей и собирателей поэзии Пушкина.

В "Литфонде" добавили, что к книге прилагается экспертное заключение Российской государственной библиотеки за подписью ее главного научного сотрудника, доктора искусствоведения и академика РАХ Олега Хромова. Также отмечается, что на одном из российских аукционов книга была продана за 2 миллиона 400 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что редкое прижизненное издание поэмы Александра Пушкина "Братья разбойники" было представлено в рамках фестиваля "Букинист" в Москве. Продавались книги из второго тиража произведения 1827 года издания.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!