Объявлен шорт-лист Букеровской премии

Фото: instagram.com/maazamengiste
Шорт-лист Букеровской премии в области литературы был объявлен во вторник, 15 сентября. Об этом сообщает РИА Новости.
В список вошли американские авторы Дайан Кук, Авни Доши и Брэндон Тэйлор, а также шотландско-американский писатель Дуглас Стюарт.
Кроме того, на награду претендуют писательница из Зимбабве Цици Дангарембга и эфиопско-американская писательница Мааза Менгисте.
Английского автора Хилари Мэнтел в шорт-лист не включили, хотя эксперты ожидали обратного. При этом писательница уже ранее выигрывала премию дважды.
Обладателя Букеровской премии назовут 17 сентября. Он получит 50 тысяч фунтов. Всем финалистам также вручат по 2,5 тысячи фунтов, а их произведения издадут особым тиражом.
Букеровская премия вручается с 1969 года. С 2014 года на нее могут претендовать авторы любой страны мира, но роман должен быть написан на английском языке и официально опубликован в Великобритании в год присуждения награды.
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