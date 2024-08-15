Юта расскажет о новом альбоме о героях СВО на форуме-фестивале "Москва 2030"

Фото: ТАСС/пресс-служба Минобороны РФ/Вадим Савицкий

Москвичи смогут пообщаться с заслуженной артисткой России Ютой на форуме-фестивале "Москва 2030", сообщается на сайте организаторов.

В ходе мероприятия Юта расскажет о работе над новым альбомом, который посвящен бойцам СВО, а также ответит на вопросы гостей. Встреча пройдет 15 августа с 18:00 до 19:00.

Артистка является автором хитов "Струна", "Любимый мой", "Хмель и Солод", "Жили-Были" и более 40 различных музыкальных работ для кино, сериалов и спектаклей.

Ранее музыкант Родион Газманов посетил единый пункт отбора на военную службу на улице Яблочкова, где встретился с москвичами, которые приняли решение о поступлении на контрактную службу. Во время посещения ему рассказали, как происходит набор, а потом угостили гречневой кашей.

