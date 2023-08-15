Прощание с артистом цирка Николаевым пройдет 18 августа в Москве

Фото: ТАСС/Валентин Мастюков

Прощание с народным артистом РСФСР, артистом цирка и режиссером-постановщиком номеров комического цирка и эстрады Андреем Николаевым, который более известен как клоун Андрюша, пройдет 18 августа в Московском цирке Никулина на Цветном бульваре. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Российскую государственную цирковую компанию ("Росгосцирк").

Отмечается, что церемония начнется в 10:00. Союз деятелей циркового искусства взял на себя расходы на организацию похорон.

Артист скончался 14 августа в Боткинской больнице в возрасте 85 лет. Ранее в СМИ сообщали, что Николаеву требуется операция, чтобы избавиться от желтухи, однако он отказался от хирургического вмешательства.

Знаменитый образ клоуна Андрюши мужчина придумал в 1960-е годы. Он работал с Олегом Поповым и Юрием Никулиным, был наставником Аллы Пугачевой, Александра Буйнова и других артистов эстрады.

Николаев был обладателем премии "Оскар" брюссельского королевского цирка и высшей всемирной клоунской награды "Маска Грока".