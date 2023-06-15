На Netflix вышел шестой сезон "Черного зеркала"

Фото: youtube.com/Netflix

15 июня на стриминге Netflix вышел шестой сезон сериала "Черное зеркало". Все пять серий с русскими субтитрами доступны к просмотру. Об этом сообщает "Чемпионат".

Отмечается, что в новом сезоне сыграли такие актеры, как Сальма Хайек, Аарон Пол, Джош Хартнетт, Зази Битц и другие. Каждый эпизод, как и в предыдущих сезонах, рассказывает свою отдельную историю. Сюжеты, по словам создателя "Черного зеркала" Чарли Брукера, объединяет только сатира на современный образ жизни.

"Черное зеркало" – британский научно-фантастический сериал-антология. Он рассказывает о влиянии информационных технологий на жизнь человека.

Ранее сообщалось, что компания Netflix решила продлить на пятый сезон сериал "Ведьмак" по мотивам фэнтезийного цикла "Сага о ведьмаке" Анджея Сапковского. Съемки пятого сезона начнутся сразу после завершения работы над производством четвертого сезона, заявила кастинговый директор шоу Софи Холланд.

30 мая прошлого года Netflix подтвердил отключение платформы на территории России, объяснив это полным уходом с рынка. Представитель компании рассказал, что сервис до ухода с рынка дожидался окончания действия всех ранее оформленных в России предоплаченных подписок.

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