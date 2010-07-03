Третьяковка откроет первую в Россию ретроспективу Мунка

Фото: Агентство "Москва"/Никеричев Андрей

Выставка картин родоначальника экспрессионизма Эдварда Мунка в Третьяковской галерее станет первой масштабной ретроспективой мастера в России. Об этом заявила директор музея Зельфира Трегулова, передает агентство "Интерфакс".

"Это уникальное событие, впервые в России представляем первую масштабную ретроспективу Эдварда Мунка. Это художник, определивший многое в искусстве XX века. Его работы преимущественно находятся в Осло. Чтобы понять, что такое творчество Мунка за рамками работы "Крик", надо приехать в Осло или в ближайшие три месяца прийти на выставку в Третьяковскую галерею", – сказала она на пресс-показе проекта.

Выставка произведений Мунка организована в Инженерном корпусе Третьяковки. Впервые в России в таком объеме будет представлено наследие художника. Экспозиция включает 64 живописных, 35 графических работ, 14 фотографий и мемориальных предметов из Музея Мунка в Осло. Также в музее будет выставлено два произведения из ГМИИ им. Пушкина, архивные документы из собрания Третьяковки.



Одним из центральных экспонатов стал самый ранний графический эскиз знаменитой картины "Крик" 1893 года. Также представят сюжеты, к которым художник возвращался на протяжении многих лет: "Танец жизни", "Поцелуй", "Мадонна", "Девушки на мосту" и другие.

Ранее сообщалось, что Третьяковка запустила продажу билетов на выставку Мунка, которая будет проходить в Инженерном корпусе с 17 апреля по 14 июля.