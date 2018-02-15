Мединский пожаловался на нехватку современных постановок в театрах

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Министр культуры РФ Владимир Мединский обратил внимание на нехватку современных постановок в театрах. На лекции во ВГИКе он также призвал студентов снимать больше картин "о сегодняшнем дне".

По словам Мединского, сюжетов и героев для этого много, так что нет необходимости придумывать. "Нам надо... быть в повестке, жить реальной жизнью страны, не довольствоваться лозунгами из Facebook или Telegram. Зритель хочет видеть кино о самом себе: об инженерах, рабочих, военных, врачах, учителях, предпринимателях", – цитирует Агентство "Москва" министра культуры.

Кроме того, он пояснил, что большая доля блокбастеров в отечественном кассовом кино приходится на фильмы героико-исторического жанра. Так происходит потому, что это выгодно коммерчески и политически, считает Мединский. "Задача в том, чтобы делать острое содержательное конструктивное кино о современной проблематике. Проблема есть и в театрах, где современных пьес о нашем дне почти нет", – завил он.