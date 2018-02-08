Мединский не давал Путину флешку с фильмом "Движение вверх"

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Министр культуры России Владимир Мединский рассказал журналистам, что не он дал Владимиру Путину флешку с фильмом "Движение вверх", передает РИА Новости.

В январе Путин поблагодарил Владимира Машкова, исполнившего главную роль в спортивной драме "Движение вверх", за эту картину. Актер сказал президенту, что не знал о том, что Путин ходил в кино на этот фильм. Глава государства в ответ пояснил, что "никуда не ходил, а флешку включил".

Фильм "Движение вверх" на третьей неделе проката стал самым кассовым за всю историю российского кино, а также занял пятое место в десятке самых кассовых фильмов российского проката.

В фильме рассказывается о знаменитом финальном баскетбольном матче на мюнхенской Олимпиаде 1972 года. В нем советская сборная под руководством тренера Владимира Кондрашина обыграла команду США.