В Москве открывается традиционный Крещенский фестиваль в "Новой опере"

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Традиционный Крещенский фестиваль в московском театре "Новая опера" пройдет с 15 января по 3 февраля.

В этом году мероприятие решили посвятить профессии дирижера. "Участие в этом фестивале принимают все дирижеры, которые являются главными в своих оперных театрах, оркестрах", – цитирует Агентство "Москва" директора театра Дмитрия Сибирцева.

Почетные гости фестиваля – главный дирижер Ростовского академического симфонического оркестра Валентин Урюпин и главный дирижер Башкирского государственного театра оперы и балета Артем Макаров. Заключительный гала-концерт возглавят сразу два молодых дирижера – Андрей Данилов из Самарского театра оперы и балета и Илья Дербилов из Ульяновского оркестра "Губернаторский".

В дни фестиваля также прозвучат Реквием и Месса до-минор Моцарта под управлением Филиппо Арлиа, а также концертное исполнение оперы "Проданная невеста" под управлением Феликса Коробова.

Фестиваль открывается оперой Михаила Глинки "Жизнь за царя " в полуконцертном исполнении. В произведении прослеживается влияние ораторий Георга Фридриха Генделя и сочинений итальянских мастеров бельканто. За пультом – Валентин Урюпин.